الأنبا موسى يشارك في الدورة الـ23 للمقبلين على الزواج

شارك الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، ووكيل معهد الرعاية والتربية، في ختام الدورة التدريبية الـ23 للمقبلين على الزواج، والتي حضرها 95 من الشباب الخاطبين، وقد تسلموا شهادات التقدير بيد نيافة الأنبا موسى.ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة التدريبية الـ24 في الفترة من 8 مارس حتى 5 أبريل 2020م.كما يتيح المعهد فرصة للاشتراك بالدورة التدريبية لأبناء الكنيسة بالمهجر أون لاين عبر الموقع الخاص بالمعهد.