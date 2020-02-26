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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف علي برنامج اليوم الأول من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:58 م
مهرجان دندرة للموسيقى
مهرجان دندرة للموسيقى والغناء
جمال عاشور
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أجلت وزارة الثقافة، افتتاح مهرجان دندرة للموسقي والغناء في دورته الأولى يوما، ليكون مساء الجمعة، بدلا من غد الخميس، بسبب الحداد التي أعلنته الدولة لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الأسبق مبارك الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 91 عاما.

يبدأ الافتتاح في الرابعة عصرا، باطلاق معرض الكتاب بنادي فتيات قنا، وويكون شخصية المعرض الراحل عبد الرحمن الابنودي، وتشهد الخامسة جولة في أعلي معبد دندره، ولقاءا مع وزيرى الثقافة، السياحة والآثار، وفي السادسة ينطلق الحفل الفني.

ويشهد برنامج حفل الافتتاح، السلام الوطني، يعقبها كلمة مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، كلمة محافظ قنا، كلمة وزير السياحة والآثار، كلمة وزيرة الثقافة.

وبعدها يغنى فريق بلاك تيما، ثم الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم.

ويجسد إقامة المهرجان فى قنا الاهتمام بالصعيد، ويعبر عن الايمان بقدرة الثقافة والفنون فى إعادة تشكيل الوعى.


يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر من معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادى.

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