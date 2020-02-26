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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:55 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان - أن  782 شاحنة غادرت بحمولة إجمالية قدرها 43 ألفًا و29 طنًا من البضائع العامة، منها عدد 72 سيارة نقل محملة بـ 3227 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 23 ألفًا و353 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78 ألفًا و141 طنًا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1668 طن داى أمونيوم و8029 طن فوسفات و8700 طن يوريا و5767 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7500 طن قمح و11743 طن ذرة و18061 طن حديد و9252 طن خردة.

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