الإعلان عن أول حالة اشتباه بكورونا بمقر الأمم المتحدة في فيينا

أعلن مكتب الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأربعاء، عن الاشتباه في إصابة أحد الموظفين بالأمم المتحدة بفيروس "كورونا " المستجد.وأفاد بيان للمنظمة الدولية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن إدارة الخدمة الطبية لمركز "فيينا الدولي" بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى مخصص لمزيد من المراقبة والاختبارات، كما يجري فحص أفراد أسرته، والمقربين منه.و أشار البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة سيقدم تقريرًا شاملًا عن الحالة غدا الخميس، بالتعاون مع وزارة الصحة النمساوية.ولفت إلى نصيحة منظمة الصحة العالمية بمواصلة الالتزام بالتدابير العامة للوقاية من الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي.