ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيطاليا إلى 12 حالة وفاة و374 إصابة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 12 حالة وفاة و374 حالة إصابة.ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة " سكاي نيوز " الإخبارية وكان رئيس الوزراء الإيطالي " جوزيبي كونتي " طالب، في وقت سابق اليوم، بالتحلي بالهدوء، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق بالبلاد.يشار إلى أن فيروس " كورونا " يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة ( سارس )، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( ميرس ).