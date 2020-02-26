ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات الهند إلى 20 قتيلًا و189 مصابًا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها العاصمة نيودلهي بسبب قانون الجنسية المثير للجدل إلى 20 قتيلًا و189 مصابًا.وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الشرطة منعت التجمعات في جميع مناطق الاشتباكات ووصفت الوضع بالمتوتر لكنها أكدت أنه تحت السيطرة، مضيفة أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا مجددًا مع استمرار المستشفيات في تلقي المصابين.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن السلم والتناغم أساسيان من أجل الهند، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على السلام والأخوة في جميع الأوقات.يشار إلى أن موجة الاحتجاجات على قانون الجنسية بدأت في ديسمبر الماضي وبدأت الموجة الحالية منذ الإثنين الماضي وشهدت اشتباكات وإشعال حرائق في محال وسيارات فيما تواصلت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة أيضًا.