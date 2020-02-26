جدل بـ النواب حول إذاعة التراويح في رمضان

ناقشت لجنة الشئون الدينية، بمجلس النواب، طلب إحاطة تقدم به ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن مركز أبوحماد والقرين، بمحافظة الشرقية، بشأن عدم تعيين عدد من أئمة المساجد، ومنع إذاعة التراويح عقب مكبرات الصوت.وأكد "سويلم" خلال اجتماع اللجنة، الذى عقد برئاسة النائب أسامة العبد، أن هناك ما يقرب من 3 آلاف خطيب يعملون بمكافأة شهرية 143 جنيهًا، ولم يطبق عليهم الحد الأدني للأجور، ولم يتم تثبيتهم بالوزارة مؤكدًا على أهمية أن يكون لهؤلاء الأولوية في التعاقد في مسابقات الوزارة وتحسين مستوى الأجور.وطالب سويلم فى طلب الإحاطة الثانى، إعادة النظر في قرار وزير الأوقاف الذي أصدره العام الماضي بمنع إذاعة صلاة التراويح والتهجد عبر مكبرات الصوت في المساجد متسائلًا هل يعقل حرمان المصريين من أهم معالم وروحانيات شهر رمضان؟وأوصت اللجنة الدينية، بتأييد مطالبه بإذاعة واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح والتهجد بشهر رمضان المبارك.