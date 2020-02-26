وضع مسافري طائرة قادمة من كوريا الجنوبية تحت الملاحظة بعد إصابة 5 بالحمى

أعلنت سلطات مقاطعة شاندونج شرقي الصين اليوم الأربعاء، وضع 163 مسافرا على متن طائرة قادمة من كوريا الجنوبية إلى مدينة "ويهاي" بالمقاطعة تحت الملاحظة الطبية بعد إصابة خمسة من الركاب بالحمى.وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن الرحلة الجوية التابعة للخطوط الجوية الصينية غادرت مطار "أنشيون" الدولي بكوريا الجنوبية ووصلت إلى مطار "ويهاي" الدولي الساعة 10:15 صباح أمس، وأنه أثناء فحص الركاب في الموقع تبين أن خمسة مسافرين على الطائرة يعانون من اختلال في درجة الحرارة.وأشارت السلطات إلى أن المسافرين الخمسة –لم يتم تحديد جنسيتهم- نقلوا إلى مستشفيات لتشخيص حالتهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، فيما تم نقل باقي المسافرين إلى فندق مخصص للمزيد من الملاحظة.وكان من بين الـ 163 مسافرا، 19 من كوريا الجنوبية وثلاثة من الولايات المتحدة وواحد من أوكرانيا، وباقي المسافرين من الصين.