رئيس هيئة قناة السويس يعرض خطة تطوير المجري الملاحي

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدا رفيع المستوى من لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبرفقته أعضاء اللجنة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ومجلس النواب، وتهدف إلى التعرف عن قرب على المستجدات التنموية لمشروعات قناة السويس.في كلمته، رحب الفريق ربيع بالوفد وعبر عن تقديره للدور المنوط بلجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب لدعم علاقات التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة وتقوية الروابط المختلفة على المستويين الشعبي والرسمي، متمنيًا نجاح المساعي المختلفة للتقارب المصري الإفريقي.وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة تعدت كونها أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي، حيث نجحت في تعزيز تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، ورفع تصنيفها، بزيادة القدرة العددية والاستيعابية، وعامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي نجحت في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس الجديدة تعد باكورة المشروعات التنموية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية لإعادة الريادة الاقتصادية، فضلًا عن كونها بمثابة مشروع البنية التحتية الأهم لدعم مخطط تطوير موانئ المنطقة والمشروعات اللوجستية ومشروعات القيمة المضافة الجاري إنشائها ضمن مشروع تنمية منطقة القناة.خلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة الإحصائيات الملاحية في قناة السويس لعام 2018-2019، كما قام بإلقاء الضوء على جهود الهيئة لتطوير المجرى الملاحي للقناة من خلال عدة خطوات متوازية أبرزها عمليات المسح والصيانة المستمرة باستخدام معدات وكراكات الهيئة، علاوة على إنشاء جراجات على جانبي القناة للطوارئ وتطوير محطات مراقبة الملاحة على طول القناة وتجهيزها وتشغيلها بشكل إليكتروني لمواكبة التحول الرقمي.كما استعرض الفريق ربيع خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، مؤكدا أنه وضع ضمن أولوياته منذ تولي مسؤولية إدارة الهيئة العمل على تحويل شركات الهيئة لنقطة قوة تخدم الاقتصاد المصري بتحقيق أرباح تتناسب مع إمكانات وقدرات هذه الشركات.من جانبه، أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لدفع عجلة التنمية بمنطقة القناة، مؤكدًا استعداد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الإفريقي وذلك بنقل تطورات المشروعات القومية التي تتبناها الهيئة والتعريف بها والعمل كسفراء لجذب الاستثمارات الإفريقية، وذلك تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التعاون والربط بين مصر وإفريقيا في كافة المجالات.خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديميًا عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.عقب ذلك توجه الوفد لمشاهدة نموذج لمحاكاة السفن بقاعة مركز المحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.