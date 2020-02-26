رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:04 م
مريض
مريض
أ ش أ
طباعة
أظهرت نتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة الروسية، أن ممثلي مهنة تكنولوجيا المعلومات يصابون بأمراض أكثر من أصحاب المهن الأخرى.

وأوضحت الدراسة، أن أكثر الأمراض انتشارا لدى موظفي الشركات الروسية هي الإنفلونزا والتهابات جهاز التنفس، مشيرة إلى أن أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء يصابون بأمراض جهاز التنفس أقل من خبراء تكنولوجيا المعلومات، لكنهم يصابون أكثر بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الباحثة في مركز الطب الوقائي، أولجا مولتشانوفا، إن موظفي المؤسسات الحكومية وخبراء تكنولوجيا المعلومات يفتقرون إلى تحركات مستمرة ويظلون معظم أوقات دوامهم داخل المكاتب.

وأظهر استطلاع الرأي، أن 33% من المشاركين فيه يعتبرون أن أرباب العمل يجب أن يتحملوا المسؤولية عن صحة مرؤوسيهم وقت العمل وبعد انتهائه.

موضوعات متعلقة

بث مباشر لجنازة مبارك

حماس: دور مصر رئيسي في وقف العدوان الإسرائيلي ضد غزة

تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (صورة)

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

أهالي الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

الأكثر قراءة

السيسى يعزى زوجة حسنى مبارك ونجليه

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

حماس: دور مصر رئيسي في وقف العدوان الإسرائيلي ضد غزة

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

إنفوجراف

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الدكتور أحمد عادل يوضح لـ«الدستور»: مميزات الحقن الموضعي في أمراض الذكورة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: المتابعة مع مريض السمنة أهم خطوات النجاح

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

منوعات

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

الشعلة الأولمبية تمر بمناطق تاريخية في اليونان قبل التوجه لليابان

سجن ريكرز.. جحيم ينتظر «هارفي وينشتاين» مغتصب هوليوود

مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد

الثقافة

«الشيخ زايد للكتاب» تعلن قائمتها فى الثقافة والترجمة والنشر

«حواديت الأراجوز» تستأنف عروضها على مسرح ميامي.. الجمعة

«أدب الرحلة».. إصدار جديد عن دار كنوز المعرفة

«دال للأبحاث» يكشف أسرار دعم وإيواء تركيا للإخوان