خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

أظهرت نتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة الروسية، أن ممثلي مهنة تكنولوجيا المعلومات يصابون بأمراض أكثر من أصحاب المهن الأخرى.وأوضحت الدراسة، أن أكثر الأمراض انتشارا لدى موظفي الشركات الروسية هي الإنفلونزا والتهابات جهاز التنفس، مشيرة إلى أن أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء يصابون بأمراض جهاز التنفس أقل من خبراء تكنولوجيا المعلومات، لكنهم يصابون أكثر بأمراض القلب والأوعية الدموية.وقالت الباحثة في مركز الطب الوقائي، أولجا مولتشانوفا، إن موظفي المؤسسات الحكومية وخبراء تكنولوجيا المعلومات يفتقرون إلى تحركات مستمرة ويظلون معظم أوقات دوامهم داخل المكاتب.وأظهر استطلاع الرأي، أن 33% من المشاركين فيه يعتبرون أن أرباب العمل يجب أن يتحملوا المسؤولية عن صحة مرؤوسيهم وقت العمل وبعد انتهائه.