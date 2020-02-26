كورونا يعلق الرحلات الجوية بين الأردن وإيطاليا

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بينما قالت إنها تعمل على إلغاء رحلات إلى الشرق الأقصى.وقالت الشركة في بيان إنها قررت "تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وروما اعتبارًا من اليوم الأربعاء، 26 فبراير وحتى إشعار آخر".وأضافت أنها تعمل على "إلغاء العديد من الرحلات التي تشغلها إلى محطاتها في الشرق الأقصى أو دمج بعض هذه الرحلات معًا، وبنسبة تراجع تصل إلى نحو 50% من عدد الرحلات الأسبوعية إلى تلك المنطقة من العالم".ونقل البيان عن المدير العام والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر قوله: إن "هذه قرارات تستهدف سلامة مسافري الشركة التي تضعها الملكية الأردنية في مقدمة أولوياتها في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية".