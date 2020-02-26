1000 استرليني لكل مواطن بهونج كونج لتخفيف الأعباء الاقتصادية

تعهدت هونج كونج بتسليم حوافز نقدية تبلغ قيمتها 985 جنيه استرليني (10 آلاف دولار هونج كونج) لكل مواطن يتجاوز عمره 18 عاما، في محاولة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية الأخيرة.وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية - في سياق تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إلى أن هذه الإعانات تعد واحدة من بين العديد من الإجراءات الطارئة التي تم الكشف عنها اليوم في الوقت الذي يواصل فيه اقتصاد هذا الإقليم تراجعه بسبب اضطرابات سياسية عنيفة، فضلا عن تأثير فيروس كورونا.ومن المقرر أن يستفيد حوالي 7 ملايين شخص بهذه الإعانات النقدية.من جانبه قال وزير الاقتصاد بول تشان" إن اقتصاد هونج كونج يواجه تحديات جمة هذا العام، وبعد دراسة متأنية، تقرر دفع 10 آلاف دولار هونج كونج لمواطني البلاد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، بهدف تشجيع وتعزيز الاستهلاك المحلي من جانب وتخفيف العبء المالي من على كاهل الشعب من جانب آخر".