حماس: دور مصر رئيسي في وقف العدوان الإسرائيلي ضد غزة

قالت حركة حماس الفلسطينية إن الاتصالات مستمرة مع مصر حول كافة الأوضاع المركزية التي تخص غزة، مؤكدةً أن وفدًا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.وأكد حازم قاسم المتحث باسم حماس، اليوم الأربعاء، أن مصر لها دور في تخفيف الحصار، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والقضايا الأمنية، قائلا: "الحركة تقدر الجهد المصري، وهو مهم ونعمل دائما على إنجاحه، وتسهيل تحقيق أهدافه، خاصة بما يتعلق بوقف العدوان".ونجحت الجهود المصرية، بالتعاون مع نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، مساء الاثنين الماضي، في وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وتل أبيب على حدود قطاع غزة المحاصر، بعد جولة تصعيد استمرت لنحو يومين.