كنيسة الروم الأرثوذكس تشارك في جنازة مبارك العسكرية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بابا بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيودروس الثاني أناب عنه الأرشمندريت دمسكينوس رئيس دير مار جرجس بمصر القديمة والأرشمندريت نقولا كاهن مطرانية طنطا، لحضور تشييع جثمان الرئيس الأسبق للجمهورية حسني مبارك وتقديم واجب العزاء.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث أقيمت جنازة عسكرية رسمية للتشييع بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا، ودخل على إثرها المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.