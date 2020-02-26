عودة 862 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 862 لاجئًا سوريًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى بلدهم، قادمين من لبنان والأردن.وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، أن من بين هؤلاء اللاجئين 281 لاجئًا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 581 لاجئًا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".وأضاف البيان أن نازحين اثنين عادا أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في دوما بريف محافظة دمشق وجاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.