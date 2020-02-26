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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 862 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:54 م
لاجئين
لاجئين
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 862 لاجئًا سوريًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى بلدهم، قادمين من لبنان والأردن.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الأربعاء، أن من بين هؤلاء اللاجئين 281 لاجئًا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 581 لاجئًا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن نازحين اثنين عادا أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في دوما بريف محافظة دمشق وجاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

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