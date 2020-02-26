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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان البحر الأحمر السينمائي ترمم فيلم «الاختيار» لـ يوسف شاهين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:53 م
فيلم الاختيار
فيلم الاختيار
دعاء عبد المقصود
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رممت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم المخرج يوسف شاهين "الاختيار"، لعرضه في الدورة الافتتاحية للمهرجان ضمن برنامج العروض الكلاسيكية.

يعد الفيلم من روائع السينما العربية، وهو عن قصة الأديب الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، ويسلط الفيلم الضوء على الحياة العامة من خلال الواقع الشخصي، ويقدّم تحليلًا عميقًا للنفس البشرية عبر جريمة قتل غامضة، كاشفًا النقاب عن خفايا المجتمع المصري إبان حرب يونيو 1967.

الفيلم بطولة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والممثل عزت العلايلي، إلى جانب نجوم الشاشة هدى سلطان، محمود المليجي، يوسف وهبي، وضيوف الشرف مديحة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، وسعد أردش.

ويأتي ترميم الفيلم عبر علاقة تعاون فريدة بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ووزارة الثقافة المصرية، ويعرض الفيلم بحضور عائلة المخرج الراحل جابي ورمزي وماريان خوري، ضمن باقة من 15 فيلمًا كلاسيكيًا، عشرة منها تم ترميمها بدعم مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وفي هذا السياق قال مدير المهرجان محمود صبّاغ: "حدث كبير أن يعرض فيلم ليوسف شاهين على الشاشة الكبيرة في بلادنا؛ نشعر بالفخر أن ترتبط مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي بتراث المخرج الراحل عبر ترميمها لأحد أعماله".

يذكر أن المؤسسة كانت قد رممت فيلمين نادرين للفنان والمصوّر السعودي الراحل صفّوح نعماني هما "الحج إلى مكة“ (1963) و"جدة ما بين عامي 1954 و1968“، كما يعرض المهرجان تسعة من أعمال رائد سينما الواقعية الجديدة خيري بشارة في احتفالية خاصة بمسيرته الفنية وتعرض هذه الأفلام في الدورة الافتتاحية للمهرجان التي تنطلق من 12 إلى 21 مارس المقبل في جدة التاريخية.

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