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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يحاضر عن الاعتمادية بكنيسة «العذراء والقديس» الجمعة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:52 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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يستضيف اجتماع شباب "ليكن نور"، بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف البتول للأقباط الكاثوليك، الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك.

ويلقي الأنبا باخوم، كلمة روحية للشباب المُشارك عن الاعتمادية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 28 من فبراير الجاري.

جاء ذلك في بيان رسمي للمركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الكاثوليكية، صدر منذ قليل.

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.

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