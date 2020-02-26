الصحة العالمية: وصف كورونا بـ«وباء عالمى» غير مبرر

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يسهم في زيادة المخاوف غير المبررة.وأضاف جيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، وأن هذا أمر غير صحيح.وقال إن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية.من جانبه، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إلى عدم الهلع بسبب تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم، شُخصت 96.5% منها في الصين.