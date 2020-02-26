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محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوساطة روسية.. الهلال الأحمر يدخل لتوصيل المياه بالحسكة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:50 م
الهلال الأحمر والصليب
الهلال الأحمر والصليب الأحمر
مروة عنبر
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نجحت موسكو في التوصل لاتفاق مع القوات التركية والفصائل الموالية لها، لإدخال الهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى علوك بهدف إصلاح الأعطال في المحطة هناك، والتي تغذي مدينة الحسكة بمياه الشرب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتجول عربتين روسيتين في الريف الجنوبي لمنطقة الدرباسية بريف الحسكة، قبل أن تتوجه العربتان إلى حاجز تابع للقوات التركية والفصائل الموالية لها بالقرب من منطقة الأسدية شمالي أبورأسين.

ووفقًا لما نقله المرصد عن مصادر محلية هناك، فإن الروس ذهبوا بهدف إدخال آليات تابعة للهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر إلى قرية علوك التي تضم محطة آبار للمياه، وذلك بعد منعهم من قبل الأتراك المتواجدين بالمنطقة، قبل أن يتم السماح بعبورهم بوساطة روسية.

يذكر أنه لليوم الثالث على التوالي، ومرتزقة تركيا في الأراضي السورية يواصلون قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بهما، بعد إيقاف الإرهابيين الضخ من محطة مياه علوك وطرد العاملين فيها.

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