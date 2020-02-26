الكلية الإكليريكية تفتتح ندوة الآباء الكهنة

افتتحت كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، ندوة الآباء الكهنة بحضور السفير البابوي المطران نيقولا هنري، وبمشاركة أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأب بولس ساتي المدبر البطريركي لشؤون الكلدان الكاثوليك في مصر.يشارك أيضًا في هذه الندوة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية، ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات، بالإضافة إلى الرهبان والراهبات وطلبة الكلية الإكليريكية بالمعادي.بدأ اليوم بالصلاة، ثم افتتح الأنبا توماس لقاءات الندوة بلقاء "موسي والعهد القديم في رسالة كورنثوس الثانية"، وكان اللقاء بعنوان "حيث روح الرب تكون الحرية" ويتخلص اللقاء حول:- البداية "هل نحتاج رسائل توصية بأنفسنا"- اقتراح "خدمتنا من الله"- مناقشة "حيث روح الرب تكون الحرية"، ثم ختام اللقاء.وأكد الأنبا توماس، استخدام القديس بولس للأسلوب البلاغي، وشدد علي آية "حيث روح الرب تكون الحرية"، مشددا على الخدمة الحياة المرتبطة بالروح، وحرفية الموت المرتبطة بالشريعة".يذكر أن فعاليات الندوة مستمرة حتى مساء يوم غد الأربعاء، بحضور عدد من المحاضرين وهم:الأنبا توماس، والأب الدكتور ميشيل صقر، (المحاضر الأساسي)، والأب جوتفريد أوجوايني، والأب داود مكرم من الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس عاطف مهنى من الكنيسة الإنجيلية.