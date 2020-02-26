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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حواديت الأراجوز» تستأنف عروضها على مسرح ميامي.. الجمعة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:45 م
حواديت الأراجوز
حواديت الأراجوز
أ ش أ
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يستأنف العرض المسرحي "حواديت الأراجوز"، مساء بعد غد الجمعة،على مسرح ميامي التابع للبيت الفني للمسرح.

تتناول المسرحية" من إنتاج المسرح القومي للأطفال، القيم الاجتماعية النبيلة، ترسخ مفهوم الانتماء للوطن، عبر مجموعة من الحواديت من الكتاب الشهير كليلة ودمنة، بعض القصص المعاصرة.

العرض من تأليف راندا إبراهيم، إخراج محسن العزب، بطولة راندا قطب، محمود عامر، عادل الكومي، عادل خلف، مصطفى عبد الفتاح، مجدي عبيد، خالد نجيب، موسيقى وألحان وائل عوض، استعراضات أشرف فؤاد.

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