البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الأربعاء على تباين مدعومة بتفاوت علمليات البيع والشراء على الأسهم المختلفة على خلفية حالة الترقب التى أصابت المتعاملين جراء الهبوط الكبير لأسواق المال العالمية نتيجة اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 674.8 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق (إي جي إكس 30) بنسبة 96. 0% بما يعادل 127.6 نقطة خسارة لينهى تعاملاته عند مستوى 13200 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي (إي جي إكس 70) متساوي الأإوزان بنسبة 65. 0%، تعادل 7.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1223 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 583.4 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 179.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 22 ألف صفقة بيع وشراء.