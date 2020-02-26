توزيع الكمامات الطبية على المسافرين فى مطار الكويت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن توزيع كمامات طبية على المسافرين في مطار الكويت الدولي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت التجارة الكويتية- في بيان اليوم الأربعاء - أن عملية توزيع الكمامات الطبية على المسافرين، ستتم بالتنسيق مع وزارة الصحة في مطار الكويت الدولي في مباني (تي 1 وتي 4) بعد إغلاق صيدليات موجودة فيه، مؤكدة أن فرق التفتيش مستمرة فى جولاتها على الأسواق والصيدليات، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إغلاق 19 صيدلية لم تلتزم بالقرار الوزاري الخاص بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.