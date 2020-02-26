الكنيسة الكاثوليكية تتحدث عن البيزنطية في «حياة أيقونة»

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن الماكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "حياة أيقونة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الأيقونة البيزنطية.يُشار إلى أن برنامج حياة أيقونة، هو برنامج غير دوري، يقدمه المكتب الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، يقدمه الفنان أيمن فايز.