أهالي الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

روى عدد من شهود العيان بمنطقة الوراق تفاصيل جريمة قتل عامل لزوجته بعد أن اكتشف ممارستها الرذيلة مع والده.انتقلت "الدستور" إلى مكان الواقعة، وقال حسن محمد، 65 سنة، صاحب مقهى، إن الواقعة كانت مساء يوم الأحد، وكان المتهم الأول "أحمد.م"، مسجل خطر، شاهد زوجته في أحضان والده تمارس الرذيلة ففقد السيطرة على نفسه وأحضر سكينا، وسدد لها ضربة.أضاف أنه بعد الواقعة ذهب إلى القسم لتسليم نفسه، وأنه سبق وضبطها بصحبة والده مرتين قبل الواقعة، ولفت إلى أن والده الذي يعمل بائع أحذية قديمة بسوق الجمعة، كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، مشيرا أنها لم تفارق الحياة بعد طعنها مباشرة.وذكر "كريم" أحد جيران المجني عليها، أنه منذ قرابة 3 أشهر حضر الزوج للمنطقة، وكان معه زوجته و6 أطفال، اثنين من المجني عليها، و4 من زوجته السابقة، مشيرًا إلى أن الزوج المتهم جاء هاربًا من أسيوط بعد سرقة كشك وقتل صاحبه، لم يكن يخرج من السكن إلا نادرا، ولم نكن نعلم السبب حتى اكتشفنا بعد الواقعة أنه مسجل وكان يخشى الشرطة.