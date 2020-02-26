غدًا.. انطلاق «الدولي للحديد والصناعات المعدنية»

ينطلق المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية، على مدار يومين من 27 إلى 29 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة وسط أهم خبراء الحديد والصناعات المعدنية وتكنولوجيا التصنيع.ويعتبر المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية هو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، والذي ينتظره جميع العاملين والمهتمين بمجال الحديد والصناعات المعدنية.ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر ومشاركة دولية من 9 دول، ويتم عرض: "حديد التسليح - الصلب المسطح والمخصوص - الصاج - الإنشاءات المعدنية - البروفيلات - الاستانلس استيل - الأنابيب والمواسير- المسبوكات - العوازل الحرارية - خطوط الإنتاج وأفران وماكينات التصنيع والتشغيل".