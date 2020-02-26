هجوم إرهابي يستهدف جنود حفظ السلام في مالي

أصيب ثلاثة جنود أيرلنديين، في انفجار قنبلة خلال مرور موكب لسيارات متعددة الجنسيات تابعة لقوات حفظ السلام الأممية في شمال مالي.ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء عن الجيش الألماني - أن الهجوم وقع أمس أثناء مرور الموكب وأن القنبلة انفجرت بسيارة ألمانية يقودها جندي أيرلندي، ولم يسفر عن إصابة أي من الجنود الألمان.وأشار إلى أنه تم نقل الجنود المصابين على طائرات رومانية ليتلقوا العلاج في مستشفى ألماني في " جاو "، وأنهم يعانون فقط من إصابات طفيفة.يشار إلى أنه تم تأسيس بعثة حفظ السلام في مالي عام 2013 بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد.