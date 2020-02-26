رامي جمال يحتفل بـ«أنا لوحدى» فى الفيوم.. 5 مارس

يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفل غنائي كبير يوم 5 مارس المقبل، في الفيوم، يقدم خلاله أغاني ألبومه الأخير "أنا لوحدي" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وطرحت تذاكر الحفل بسعر 275 جنيهًا.وطرح رامي جمال مؤخرًا 8 أغنيات هي: "فاهمني، واستغنيت، ولقلبك سلام"، كما طرح منذ أيام أغنيتي "سقف"، و"بيهم" بمناسبة عيد الحب، إضافة إلى "بعد ما أغيب، وفكرة المتساب".وجمعت أغنية "مش ملاحظ حاجة" رامي جمال وزوجته المعتزلة ناريمان على طريقة الـ"الديو" لتعود من خلالها إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات.وتعاون رامي جمال في ألبومه الجديد "أنا لوحدي" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد الملكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبونعمة، والملحنين: بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين.