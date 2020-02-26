رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي جمال يحتفل بـ«أنا لوحدى» فى الفيوم.. 5 مارس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:37 م
رامي جمال
رامي جمال
منار إبراهيم
طباعة
يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفل غنائي كبير يوم 5 مارس المقبل، في الفيوم، يقدم خلاله أغاني ألبومه الأخير "أنا لوحدي" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وطرحت تذاكر الحفل بسعر 275 جنيهًا.

وطرح رامي جمال مؤخرًا 8 أغنيات هي: "فاهمني، واستغنيت، ولقلبك سلام"، كما طرح منذ أيام أغنيتي "سقف"، و"بيهم" بمناسبة عيد الحب، إضافة إلى "بعد ما أغيب، وفكرة المتساب".

وجمعت أغنية "مش ملاحظ حاجة" رامي جمال وزوجته المعتزلة ناريمان على طريقة الـ"الديو" لتعود من خلالها إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات.

وتعاون رامي جمال في ألبومه الجديد "أنا لوحدي" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد الملكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبونعمة، والملحنين: بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين.
رامي جمال
رامي جمال

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بث مباشر لجنازة مبارك

نقل جثمان مبارك بطائرة من مسجد المشير لمقابر العائلة (فيديو)

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

أهالي الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

الأكثر قراءة

السيسى يعزى زوجة حسنى مبارك ونجليه

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

حماس: دور مصر رئيسي في وقف العدوان الإسرائيلي ضد غزة

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

إنفوجراف

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الدكتور أحمد عادل يوضح لـ«الدستور»: مميزات الحقن الموضعي في أمراض الذكورة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: المتابعة مع مريض السمنة أهم خطوات النجاح

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

منوعات

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

اكتشاف أول كائن حي لا يتنفس

الشعلة الأولمبية تمر بمناطق تاريخية في اليونان قبل التوجه لليابان

سجن ريكرز.. جحيم ينتظر «هارفي وينشتاين» مغتصب هوليوود

مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد

الثقافة

«الشيخ زايد للكتاب» تعلن قائمتها فى الثقافة والترجمة والنشر

«حواديت الأراجوز» تستأنف عروضها على مسرح ميامي.. الجمعة

«أدب الرحلة».. إصدار جديد عن دار كنوز المعرفة

«دال للأبحاث» يكشف أسرار دعم وإيواء تركيا للإخوان