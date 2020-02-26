السيسى يعزى زوجة حسنى مبارك ونجليه

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، وأظهرت الكاميرات الرئيس السيسى وهو يصافح نجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، وزوجة الرئيس السيدة سوزان مبارك.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك قد تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».ومبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد منذ 14 أكتوبر 1981، خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.