روسيا: فرض واشنطن عقوبات أحادية الجانب أمر «غير شرعي»

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتبر أية عقوبات أحادية الجانب أمر غير شرعي، تعليقا على فرض واشنطن عقوبات ضد كيانات وشخصيات تتهمها بدعم البرنامج الصاروخي الإيراني.واعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب (الدوما) ليونيد سلوتسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن العقوبات الأمريكية الجديدة استفزاز لإيران، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر في المنطقة، مضيفا" أن القيود ضد 13 منظمة أجنبية وأفراد من الصين والعراق وروسيا وتركيا، التي تم فرضها وفقا لقانون الولايات المتحدة، لمنع انتشار الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا، هي قيود غير قانونية ويمكن أن تثير مزيدا من التوتر".يأتي هذا الموقف تعليقا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عقوبات ضد 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.