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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: أكثر من 948 ألف نازح في سوريا بسبب القتال

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:45 م
لاجئين
لاجئين
وكالات
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ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن أكثر من 948 ألف شخص نزحوا في شمال غرب سورية منذ ديسمبر الماضي، بسبب الحملة الحكومية السورية المستمرة في آخر معقل للمعارضين في البلاد.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة له على تويتر "تشير التقديرات إلى أن أكثر من 948 ألف شخص نزحوا منذ الأول من ديسمبر.

وهناك حوالي 180 ألف أسرة وأكثر من 195 ألف امرأة وأكثر من 560 ألف طفل".

تأتي أحدث البيانات، في الوقت الذي من المقرر فيه أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم لبحث الوضع في شمال غرب سوريا.

وأثار ارتفاع عدد النازحين في المنطقة تحذيرات من العديد من الهيئات الإنسانية والدول.

وطالب وزراء خارجية أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم بوقف القتال في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا واستونيا وبولندا وليتوانيا والسويد والدنمارك وفنلندا وأيرلندا.

وشنت الحكومة السورية وحليفتها روسيا حملة واسعة النطاق للسيطرة على المنطقة من أيدي المعارضين.

وتوسطت روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار في المنطقة في يناير الماضي، وانهارت الهدنة، فيما حقق الجيش السوري والقوات المتحالفة تقدما في إدلب.

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