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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كسب 100 ألف جنيه.. اعترافات مزور أوراق رسمية بالسلام

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:39 م
تزوير اوراق
تزوير اوراق
حسام التمساح
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أدلى المتهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية، باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وأكد أنه يبيع شهادة التخرج المزورة بـ5 آلاف جنيه، والتوكيل بـ4 آلاف جنيه، مضيفًا أنه وضع هذه التسعيرة بعد تزايد أعداد راغبى شراء الشهادات والمحررات المزورة عليه، مشيرًا إلى أنه حقق مكاسب غير مشروعه تجاوزت الـ100 ألف جنيه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام "م. ع. م"، 33 سنة، صاحب مكتب كمبيوتر بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات، والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، ويتخذ من مكتبه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

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