مذكرة تفاهم بين بنك مصر و«صناعية شرق بورسعيد» لتقديم المنتجات المصرفية

وقع بنك مصر، مذكرة تفاهم مع المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، الإثنين الماضي، في إطار تطوير وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة ومساعدة المستثمرين، من خلال تقديم جميع المنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم، وقعه وقد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصر، وأحمد المفتي، المدير التنفيذي لشرق بورسعيد للتنمية، بحضور شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر.ووفق بيان، جاء توقيع تلك المذكرة في إطار حرص بنك مصر على توفير تمويل للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لسرعة إنجاز المشاريع مع تقديم برامج ومميزات خاصة لمستثمري المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، إذ أن المنطقة ستشهد توسعا كبيرا الفترة القادمة خاصة بعد مزايا وحوافز الاستثمار التي سيحصل عليها المستثمرون في المنطقة الصناعية، وتشمل المنطقة عدة مناطق للصناعات المتنوعة الجاذبة للاستثمارات، حيث أنه من المخطط أن توفر أربعمائة ألف فرصة عمل، وأن تستوعب حوالي ألف ومائتان مصنع.ويحرص بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني على الاهتمام بتوفير جميع المنتجات والخدمات المصرفية للشركات سواء عمليات التجارة الدولية والحلول النقدية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، للدور الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وزيادة الناتج القومي من خلال الاعتماد على المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد وكذلك خلق فرص عمل.