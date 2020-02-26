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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 566 ألف و444 ضد شلل الأطفال في بني سويف

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:33 م
تطعيم شلل الأطفال
تطعيم شلل الأطفال
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، إنه تم تطعيم 566 ألف و444 طفلًا بنسبة 101% زيادة عن المستهدف بمقدار 6748 طفلًا، وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي نفذتها مديرية الصحة في الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، عن طريق 1562 فرقة تطعيم منها 228 فرقة ثابتة و1334 فرق متحركة.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، بشأن نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي استهدفت تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من سن يوم واحد وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن التطعيم تم بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والرعايات والمستشفيات العامة والمركزية والأسواق ومواقف السيارات ومحطات السكك الحديدية، وذلك عن طريق فرق تطعيم ثابتة بالإضافة إلى الفرق المتحركة من منزل إلى منزل لضمان تغطية كل الأطفال المستهدفين.

وتم استخدام 55 سيارة من السيارات الحكومية التابعة للمديرية والإدارات الصحية، بجانب الاستعانة بـ 64 بسيارة إضافية تم تأجيرها لنقل فرق التطعيم إلى الأماكن البعيدة والنائية، وذلك تحت إشراف ومرافقة 411 "مشرف ملاصق" تم توزيعهم على فرق التطعيم، بجانب مشرفي الإدارات الصحية بجميع الوحدات الصحية والبالغ عددهم 104 مشرفين، وذلك بخلاف 25 من مشرفي المديرية الذين تولوا متابعة جميع الإدارات الصحية.

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