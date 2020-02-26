السعودية والسويد يبحثان علاقات التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، التي تزور المملكة حاليًا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن الجانبين استعرضا أيضًا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.كما بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مع وزيرة الخارجية السويدية العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.