الصين تعمل مع اليابان وكوريا الجنوبية لمكافحة كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان": إن بلاده تتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا المستجد في اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكدًا استعداد الصين لتشاطر المعلومات والخبرات مع البلدين وتقديم دعمها لهما على قدر الاستطاعة وحسب متطلباتهما، في الوقت الذي تعمل فيه الصين على مكافحة الفيروس.وأضاف جيان- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - أن " الصين تقدر مشاعر مواطني البلدين، وأنه منذ اندلاع الفيروس قدمت اليابان وكوريا الجنوبية حكومة وشعبًا مساعدات ثمينة للصين إسهامًا منها في مكافحة الفيروس، وهو ما تقدره الصين"، مشددًا على أهمية تضامن الدول الثلاث بصفتها دول جوار مع تعزيز التعاون بينها.وتابع جيان أن ضمان أمن وصحة المواطنين والمحافظة على أمن الصحة العامة الإقليمية والعالمية هو مسئولية مختلف الدول في عملية مواجهة الفيروس، مشيرًا إلى استعداد الصين لتعزيز الاتصالات والتعاون المكثف مع اليابان وكوريا الجنوبية وغيرهما من الدول المعنية لبحث مكافحة الفيروس واتخاذ إجراءات مناسبة وضرورية بشكل مشترك للوقاية من انتشاره عبر الحدود والعمل معًا على المحافظة على أمن الصحة العامة الإقليمية والعالمية.