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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محافظ بنى سويف: التنسيق مع البرلمان «ضرورى»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:20 م
محمد هانى غنيم
محمد هانى غنيم
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه كمسئول تنفيذى يحرص على التنسيق والتعاون مع نواب البرلمان، وذلك لتحقيق الصالح العام وحل مشكلات المواطنين، مشددًا على أهمية التواصل والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة 32 طلب إحاطة موجهة للحكومة بشأن مشكلات ومشروعات خدمية في مختلف المجالات، بحضور محافظ بني سويف، وممثلي عدد من الوزارات.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن حضوره في البرلمان اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، يعد تكريمًا له، معبرًا عن سعادته.

ولفت المحافظ، إلى أن التكامل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد أكبر دليل على استقرار الدولة، والذي لم يكن متاحًا منذ عشر سنوات ماضية إبان وجود الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، موجهًا الشكر إلى لجنة الإدارة المحلية على توجيه الدعوة له للحضور، وأشاد بدور اللجنة وجهودها في فتح قضايا ومشكلات المحليات.


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