بدء التداول على أسهم «إميرالد» في البورصة

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وھي أسھم شركة "إميرالد" للاستثمار العقاري وهي شركة عاملة في الاستثمار العقاري بالسوق بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات الشركة ومسئولي الطرح.ونفذ طرح عام وخاص لـ70 مليون سهم بنسبة 28% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 2.89 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 202.3 مليون جنيه، موزعة كالآتي 192.2 مليون جنيه قيمة الطرح الخاص و10.1 مليون جنيه قيمة الطرح العام.وبلغت عدد أسهم الطرح العام 3.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونحو 1.4% من أسهم رأس مال الشركة، فيما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 66.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع ونحو 26.6% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، حيث تمت تغطية الطرح العام 17.7 مرة والخاص 1.3 مرة.وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو والانطلاق عبر سوق الأوراق المالية في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي احتوائي على نحو مستدام.وأعرب رئيس البورصة عن ترحيبه بجميع الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية للقيد والطرح بالبورصة للحصول على التمويل اللازم لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أن إدارة البورصة تعمل على تحسين بيئة التداول وتبسيط الإجراءات لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي.