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محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يعلن عقد اجتماع مع بوتين بإسطنبول فى مارس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:20 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، احتمالية عقد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة التركية إسطنبول في 5 مارس المقبل، وفقا لما أفادت به فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم، أنه سيتحدث لنظيره الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى، لأن واشنطن لم تقدم أي دعم لتركيا في إدلب السورية.

وكان أردوغان، هدد في وقت سابق من اليوم، الدولة السورية مرة أخرى، مؤكدًا أن بلاده لن تتراجع قيد أنملة في إدلب شمال غربي سوريا.

وأكد أردوغان أن بلاده تخطط لطرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة العسكرية التركية في منطقة إدلب مع نهاية فبراير الجاري، رغم مكاسب قوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا.

وتابع أردوغان في كلمته أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم "ستحرر مواقع المراقبة المحاصرة في إدلب نهاية فبراير"، مشيرًا إلى أن روسيا لا ترى المشكلة الإنسانية في إدلب السورية.

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