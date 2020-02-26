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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إنجي باريس تستوحي مجموعتها الأخيرة من فترة السبعينيات

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:18 م
أزياء
أزياء
مارسيل نظمي
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وضعت إنجي باريس بصمتها فى عالم الأزياء والموضة، وأصبحت مؤخرًا الاختيار الأمثل لنجمات هوليوود على السجادة الحمراء، والفاعليات المهمة، كما نجحت في أن تتزين بتصميماتها نجمات عالميات، مثل كيندال جينر وإيلي جولدنج، كما شاركت بمجموعتها في أسبوع الموضة بباريس.
أزياء
أزياء
وسلطت مجلة «فوج» العربية الضوء على مجموعتها الأخيرة التي جمعت بين الفساتين الفضفاضة المناسبة للمرأة العملية، بين النقوش المميزة المستوحاة من مرحلة السبعينيات، وتعرفت أكثر على ابداعاتها من خلال الحوار التالي:

- ما سبب اختياركِ لحقبة السبعينيات لتستلهمي منها أحدث مجموعاتكِ؟ وماذا عن أيقونات هوليوود اللواتي استقيتِ منهن إلهامكِ؟

زخرت فترة السبعينيات بالعديد من الأيقونات اللواتي تركن بصمات بجمالهن الأخّاذ وجاذبيتهن اللافتة، ليجسدن بذلك صورة الأنوثة الطاغية لتلك الفترة. ولم يكن هؤلاء يتمتعن بجمال المظهر فقط، بل كانت لديهن شخصيات قوية أيضًا، فقد كن يتمتعن بشخصيات جريئة ودرامية وغير عادية. لقد زخرت السبعينيات بالعديد من أيقونات الموضة الشهيرات اللواتي أسهمن في تمهيد الطريق أمام الموضة، كما أضفين السحر والغموض على هذا العالم.
أزياء
أزياء

- هل تؤمنين بأهمية اللعب على وتر الأزياء المحايدة في تصاميمكِ؟

ارتبطت بداية ما نسميه الآن بموضة الأزياء المحايدة [المناسبة للجنسين] ببروز معايير جنسانية علينا الرضوخ لها. وفي الآونة الأخيرة، بينما كانت صناعة الموضة تشهد حالة من التطور، حققت صيحة الأزياء المحايدة انتشارًا سريعًا وواسع النطاق بين الجماهير.
وأضحى هناك وعي متزايد بالموضة غير التقليدية المتحررة من أي قيود، إلا أنها ظلت أنيقة وساحرة.
أزياء
أزياء

- ماهى القطعة التي تتوقعين أن تحقق أعلى المبيعات ؟ والقطعة المفضلة لديكِ شخصيًا؟

تمتاز المجموعة الخاصة بخريف 2020 بتباينها إلى حد كبير. وأنا شخصيًا أفضّل السترات لأنها تأتي بأشكال عديدة ومتنوعة لتبرهن للعالم كله على جاذبية هذه المجموعة: منها السترة المجسمة، والسترة الجلدية القصيرة المزينة بالشراريب، والكاب الصوف، والمعطف الطويل ذو صفيّ الأزرار.
أزياء
أزياء
- أكثر مرحلة تفضلينها من بين مراحل تصميم مجموعة أزياء الخريف والشتاء؟

أضع شغفي في كل خطوة من خطوات هذه العملية، بداية من اختيار القماش والألوان التي تتوافق مع الموسم ووصولًا إلى تقديم تصاميم دقيقة تناسب أزياء الخريف والشتاء، فكل مرحلة إبداعية تضفي تميّزًا على المجموعة وتجعلها فريدة من نوعها. وجاءت النقوش حادة للغاية وفي الوقت نفسه محافظة على العناصر المميّزة لعلامة إنجي باريس، حيث لدينا تفاصيلنا الأساسية مثل مزج الورود بالجورجيت، والريش الذي رأيناه أيضًا في بعض الإطلالات.
أزياء
أزياء
ما سبب اختياركِ لمجموعة الألوان النابضة رغم أن هذا الموسم يمتاز بطبيعة الحال بألوانه الهادئة؟

يرجع الفضل في هذه الألوان واللوحات اللونية إلى حقبة السبعينيات التي تتميز بنشاطها وحيويتها، ما يعزز من تألق المرأة على طبيعتها، سواء ليلًا أم نهارًا. وهذه الدفقات اللونية الفاقعة، مثل الفوشيا والوردي والأخضر الساطع بالإضافة إلى الدرجات الهادئة من الكريمي والأزرق الداكن النابض بالحياة، استُلهمت من الاحتفاء بتحرر المرأة المتزايد والتأكيد عليه، كما قُدمت على نحو متناسق للإشادة بسيدات.

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