الخارجية السعودية تبحث مع واشنطن التطورات على الساحة السورية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون بلاد الشام، والمبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبرن، آخر التطورات على الساحة السورية، والجهود المبذولة حيالها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، التي بثت النبأ، أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية السعودي للمسئول الأمريكي في "الرياض"، اليوم الأربعاء.