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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء مركز المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:11 م
عصام الكردي
عصام الكردي
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وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، على إنشاء مركز تميز بكلية العلوم تحت مسمى "المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات"، بالاشتراك مع الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما وافق المجلس -وفقًا لبيان صادر عن الجامعة اليوم الثلاثاء- على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذًا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لإعداد ملف الجائزة والتقدم به وفقًا للمواعيد المقررة.

ووافق المجلس أيضًا على تفعيل الخطة التنفيذية لكليات ومعاهد الجامعة للمشاركة في المبادرة الوطنية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، بالاضافة إلى إنشاء مركز تدريبي واستشاري في أعمال الوقاية من الأخطار الإشعاعية بمعمل الفيزياء الإشعاعية بمبنى كلية العلوم.

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية على إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة "فكرتك" التي تأتي تحت شعار "نحتضن ابتكارك.. ندعم فكرتك.. لتبدأ مشروعك" لكافة طلاب الجامعة، وتشكيل مجلس إدارة المراكز الجامعية للتطوير المهني، وهي 3 مراكز بالجامعة.

كما وافق المجلس على اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري بحاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية بمركز أبحاث البنية التحتية الذكية، وعلى اتفاقية التعاون بين كلية الهندسة بالجامعة ومعهد بحوث الإلكترونيات،وعلى الملحق الثاني للاتفاق الإطاري بتاريخ 20 مارس 2017 بين جامعة الإسكندرية والوكالة الفرانكفونية للجامعات AUF.

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية أيضا على ترقية مجموعة من أعضاء هيئة التدريس (6 إلى وظيفة أستاذ، و6 إلى وظيفة أستاذ مساعد)، وترقية 15 مدرسًا، بالإضافة إلى منح 47 درجة دكتوراه، و100 درجة ماجستير في التخصصات الأكاديمية المختلفة.

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