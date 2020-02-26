محمد رجب ينهي تصوير «الأخ الكبير» الأسبوع المقبل

يواصل الفنان محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الأخ الكبير" بالتزامن مع عرضه على شاشة "cbc".وأكد مصدر داخل فريق العمل، لـ"الدستور"، أن أسرة المسلسل تصور المشاهد الأخيرة على قدم وساق، مشيرًا إلى أن المخرج إسماعيل فاروق سيرفع شعار "فركش" مطلع الأسبوع المقبل؛ ليعلن عن انتهاء تصوير كل مشاهد العمل بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة للمسلسل.وتدور أحداث "الأخ الكبير" الذي يُعرض حاليًا، في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي، ويواجه تحديات الحياة، فيما يمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.ويشارك في بطولته محمد رجب، وهبة مجدي، وعبير صبري، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.