«الصناعات الهندسية»: «التوك توك» وراء نقص العمالة في المصانع

قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن "التوك توك"، تسبب في أزمة نقص العمالة في المصانع، لأن معظم الشباب اتجهوا إليه، بحثا عن راحتهم الجسدية.وأكد المهندس في تصريحات صحفية، أنه من الضروري اهتمام الحكومة بالتعليم الفني من خلال تدشين المدارس الفنية، بالإضافة إلي عقد الدورات التدريببة في المصانع، لافتًا أن هناك اعتقاد خاطئ لدى معظم الناس ان التعليم الفني اقل من تعليم الثانوي العام.وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن اتحاد الصناعات يقوم بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي التعليم للوقف علي حل مشاكل التعليم الفني في مصر، بالإضافة إلي عقد اللقاءات لمعرفة المواطن وجباته في حق الحصول على سلع جيدة لافتا إلى أن الاتحاد يشترك مع جهاز حماية المستهلك، فيما يتعلق بخدمة ما بعد البيع، ويتواصل مع المواطنين.