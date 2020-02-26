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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بقتل زوجته بالوراق: مارست الرذيلة مع والدي فعذبتها 3 أشهر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:09 م
عنف
عنف
ندى حمدي
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أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته لاكتشافه علاقتها الجنسية بوالده الذي عاونه في قتلها خشية فضح علاقته بها وقررت النيابة حبسه أيضا لاشتراكه في الجريمة.

وكشفت تحقيقات فريق نيابة حوادث شمال الجيزة الذي ضم كلًا من عمرو عباس مدير النيابة ومحمد طلبة ومحمد خليفة وكيلا أول النيابة، أن المتهم تزوج من المجني عليها منذ 8 سنوات وأنجب منها طفلين ومنذ 3 أشهر تركت الزوجة المنزل وعلم بارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص وإقامتها لديه في إحدى محافظات الصعيد وعندما علم مكانها ذهب لإحضارها وعاد بها لمنزل والده بمنطقة الوراق حيث أقام برفقة أبنائه الأربعة من زوجته السابقة وزوجته الثانية وطفليهما ووالده في شقة غرفتين.

واستمر المتهم طوال 3 أشهر كاملة في تعذيب زوجته عقابا لها على خيانتها فكان يحرقها في أماكن حساسة من جسدها ويتعدى عليه بالضرب المبرح حيث قرر في التحقيقات أنه كان يرغب في تأديبها وعقابها.

في يوم الجريمة اعترف المتهم أنه استيقظ من النوم الساعة العاشرة ليلا، ووجد زوجته تمارس الرزيلة من ووالده، اصطحب المتهم الأطفال خارج الغرفة وعاد حاملا مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته فصرخ والده محاولا الاستفسار منه عن سبب جريمته نافيا إقامته علاقة جنسية مع زوجة ابنه.

وأضاف المتهم أنه بعد ضرب زوجته بالمطواة حاول قتل والده، لكن يده ارتعشت عندما استجداه الأب مرددا: "أنا معملتش حاجة هي اللي غوتني هتضيع نفسك عشانها احنا نخلص من جثتها وكأن مفيش حاجة حصلت".

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها ظلت قرابة ساعتين على قيد الحياة تنزف جراء الطعنة التي أصابتها وحاولت استعاطف زوجها وحماها لإنقاذها فقام الأخير بكتم أنفاسها وخنقها بـ"ايشارب" خشية فضح علاقتهما حيث أنهما مارسا الرذيلة عدة مرات قبل اكتشاف الزوج يوم الجريمة.

واستجوبت النيابة والد الزوج الذي قرر أنه مارس الرذيلة مع المجني عليها ولكن بعد قيامها هي بإغرائه وعندما شاهدهما نجله قام بطعنها وعندما حاولت الاستغاثة وطلبت منهما إنقاذها قرر إنهاء حياتها تماما فلف "إيشارب" حول فمها ورقبتها وقام بخنقها حتى فارقت الحياة.

واستطرد أنه أقنع نجله بالتخلص من جثتها ووضعها في جوال وإلقائها في نهر النيل فأوهم نجله في البداية بموافقته وخرج من المنزل بحجة إحضار "توكتوك" لحمل الجثة فيه والتخلص منها ولكنه عاد برفقة ضباط المباحث.

وكشفت التحقيقات أن المتهم توجه لقسم شرطة الوراق وسلم نفسه معترفا بجريمته بحجة غسل عاره وقتل زوجته الخائنة، وجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد والاحتجاز المصحوب تعذيبات بدنية وحيازة سلاح أبيض.

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