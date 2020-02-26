تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أنه تم اليوم الأربعاء، تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.وأوضحت الهيئة- في بيان- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، فيما غادرته 6 سفن، وتوجد على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد شهد مغادرة سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما توجد على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول سفينتين، وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.