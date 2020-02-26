ضبط 5 مسجلين غسلوا 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 مسجلين خطر؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة واستثمارها في أنشطة تجارية.وتبين محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات أنشطة تجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.