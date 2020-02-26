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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لدواع أمنية.. أبناء مبارك يصلون عليه بطريق الـNA

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:17 م
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
عبدالله هشام - آية سالم
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توافد صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من شباب ائتلاف رابطة أبناء مبارك، لمسجد المشير طنطاوي، للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحاول عدد منهم الدخول من مختلف بوابات المسجد للمشاركة في الجنازة، وذلك للانتشار الأمني في محيط المسجد.

ولدواع أمنية انتشر أبناء مبارك على طريق الـNA، لتأدية صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز ٩٢ عامًا، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية بالعناية المركزة وتوقفت أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وسوف يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في جنازة عسكرية، كما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد 3 أيام لوفاة الرئيس الأسبق اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتقدمت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة بخالص العزاء للرئيس الأسبق لما قدمه من خدمات للوطن وكونه أحد أبطال حرب أكتوبر، ومن جانبهم نعى مجلس النواب وشيخ الأزهر وبابا الأقباط ومجلس الوزراء وفاته المنيه.

وكان قد أجرى الرئيس الأسبق في أيامه الأخيرة جراحة في الأمعاء للتخلص من بعض المشكلات الناتجة من فتق قديم، وعلى إثرها دخل العناية المركزة لإصابته بوعكة صحية.

وكان آخر ظهور للرئيس الأسبق مبارك في أكتوبر الماضي خلال احتفالات مصر بنصر حرب أكتوبر، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973، ويعد هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، ولد في 4 مايو 1928 بقرية كفر المصيلحة محافظة المنوفية.
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك
رابطة أبناء مبارك

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