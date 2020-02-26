بعد قليل.. إعلان موعد الانتخابات التكميلية فى المنيا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بعد قليل، عن تفاصيل الجدول الزمني المتعلق بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا.ويتضمن الجدول الزمني دعوة الناخبين للاقتراع في الدائرة، حيث تعلن الهيئة عن مواعيد الانتخابات في الداخل والخارج.كما تعلن الهيئة عن مواعيد تقديم طلبات الترشح، مرورًا بمواعيد تقديم التظلمات والفصل فيها، والدعاية الانتخابية والصمت الدعائي، وانتهاءً بإعلان النتائج.كما تعلن الهيئة عن مواعيد إجراء جولة الإعادة حال وجودها.وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة، علي الكيال، بعد معاناته من سرطان في الكبد توفي على إثره.