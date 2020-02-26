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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد قليل.. إعلان موعد الانتخابات التكميلية فى المنيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:16 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
حسام محفوظ
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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بعد قليل، عن تفاصيل الجدول الزمني المتعلق بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا.

ويتضمن الجدول الزمني دعوة الناخبين للاقتراع في الدائرة، حيث تعلن الهيئة عن مواعيد الانتخابات في الداخل والخارج.

كما تعلن الهيئة عن مواعيد تقديم طلبات الترشح، مرورًا بمواعيد تقديم التظلمات والفصل فيها، والدعاية الانتخابية والصمت الدعائي، وانتهاءً بإعلان النتائج.

كما تعلن الهيئة عن مواعيد إجراء جولة الإعادة حال وجودها.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة، علي الكيال، بعد معاناته من سرطان في الكبد توفي على إثره.

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