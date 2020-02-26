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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شبكة تروج الآثار والعملات الأجنبية عبر الإنترنت

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:15 م
شبكة إنترنت
شبكة إنترنت
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضبط 4 متهمين في محافظات "الإسكندرية، البحيرة، ببورسعيد، المنوفية"؛ لاتهامهم بترويج الأدوية مجهولة المصدر والقطع الأثرية والعملات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت.

ورصدت تكنولوجيا المعلومات، نشر أحد الأشخاص مشاركات بموقع "فيسبوك" تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي -فيس بوك-.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وضبط بحوزته هاتف محمول، المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات، كما ضُبط بحوزته 120 عبوة منشطات وأدوية تخسيس مستوردة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

وضبط أحد الأشخاص؛ لإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع فيس بوك، وبحوزته هاتف محمول المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات.

وضبط أحد الأشخاص يدير إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن التوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية، نظير مقابل مادي وبحوزته هاتف محمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

بفحصه، تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وكذا وجود محادثات متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين للتوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية.

تم ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن التوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية.

وضبط بحوزته هاتف محمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة وبفحصه، تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن محادثات متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين للتوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والعملات الأجنبية بغرض النصب عليهم للاستفادة منهم ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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